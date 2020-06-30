Разумков заявил, что к нему не обращались по отзыву Третьяковой с должности председателя комитета через скандальное заявление

КИЕВ. 30 июня. УНН. Согласно регламенту Верховной Рады, или фракция может отозвать из той или иной должности председателя комитета или человек может пойти по собственной инициативе. По состоянию на сегодня, ни от народного депутата от фракции “Слуга народа”, председателя комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, ни от фракции “Слуги народа” такого предложения не поступало. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Так, Разумков прокомментировал, почему пока не рассматривается вопрос об отзыве Третьяковой с должности председателя комитета и-за слов о “детях низкого качества”.

“По состоянию на сегодня ко мне никто не обращался с депутатских фракций и групп. Хотел бы напомнить, что согласно регламенту ВРУ или фракция может отозвать из той или иной должности председателя комитета или по собственной инициативе. Такое решение может быть принято исключительно депутатами ВР на пленарном заседании, голосование, если будет 226 — такое решение может быть. По состоянию на сегодня, ни от Третьяковой, ни от фракции „Слуги народа“ такого предложения не поступало”, — заявил Разумков.

В то же время, он не поддержит высказывания парламентарки.

“Я думаю, с одной стороны я уже устал повторять нардепам, чтобы они и во время эфиров и не во время взвешенно подходили взвешенно к каждому своему слову, что говорят и предлагают. По тем высказываниям, которые были сказаны, я точно их не поддерживаю. Если мы говорим о позиции Третьяковой, она много правильных вещей делает, в том числе и в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, мягко говоря, не стоит”, — резюмировал председатель ВРУ.

Ранее УНН писал, что Третьякова заявила, что термин “качество детей” — не ее.

Напомним, поводом для скандала стал майский вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми “низкого качества”.

После чего уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Также профсоюзы требуют отставки председателя комитета ВРУ из-за ее заявления.

Однако Третьякова позже отметила, что не уйдет с должности главы комитета ВР.