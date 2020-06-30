Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Рада продолжает рассматривать законопроект об игорном бизнесе
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4515

Разумков заявил, что к нему не обращались по отзыву Третьяковой с должности председателя комитета через скандальное заявление

Разумков заявил, что к нему не обращались по отзыву Третьяковой с должности председателя комитета через скандальное заявление

КИЕВ. 30 июня. УНН. Согласно регламенту Верховной Рады, или фракция может отозвать из той или иной должности председателя комитета или человек может пойти по собственной инициативе. По состоянию на сегодня, ни от народного депутата от фракции “Слуга народа”, председателя комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, ни от фракции “Слуги народа” такого предложения не поступало. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Так, Разумков прокомментировал, почему пока не рассматривается вопрос об отзыве Третьяковой с должности председателя комитета и-за слов о “детях низкого качества”.

“По состоянию на сегодня ко мне никто не обращался с депутатских фракций и групп. Хотел бы напомнить, что согласно регламенту ВРУ или фракция может отозвать из той или иной должности председателя комитета или по собственной инициативе. Такое решение может быть принято исключительно депутатами ВР на пленарном заседании, голосование, если будет 226 — такое решение может быть. По состоянию на сегодня, ни от Третьяковой, ни от фракции „Слуги народа“ такого предложения не поступало”, — заявил Разумков.

В то же время, он не поддержит высказывания парламентарки.

“Я думаю, с одной стороны я уже устал повторять нардепам, чтобы они и во время эфиров и не во время взвешенно подходили взвешенно к каждому своему слову, что говорят и предлагают. По тем высказываниям, которые были сказаны, я точно их не поддерживаю. Если мы говорим о позиции Третьяковой, она много правильных вещей делает, в том числе и в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, мягко говоря, не стоит”, — резюмировал председатель ВРУ.

Ранее УНН писал, что Третьякова заявила, что термин “качество детей” — не ее.

Напомним, поводом для скандала стал майский вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми “низкого качества”.

После чего уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Также профсоюзы требуют отставки председателя комитета ВРУ из-за ее заявления.

Однако Третьякова позже отметила, что не уйдет с должности главы комитета ВР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.