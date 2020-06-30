На западе Украины возобновили движение 10 пригородных поездов

КИЕВ. 30 июня. УНН. С сегодняшнего дня Укрзализныця частично восстанавливает курсирование пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях. На данный момент запланировано курсирование 10 пригородных поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця частично восстанавливает движение пригородных поездов согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях", - говорится в сообщении.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: № 6092/6091 Ровно - Львов, № 6096/6095 Львов - Ровно, № 6384/6383 Красное - Ровно - Здолбунов, № 6382/6381 Здолбунов - Ровно - Красное, № 6302 Березовка - Ковель, № 6307 Ковель - Березовка, № 6341/6342 Сарны - Здолбунов, № 6335/6336 Здолбунов - Сарны, № 6319/6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель, № 6320/6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны. С расписанием можно ознакомиться на сайте Львовской железной дороги.

Напомним, Укрзализныця завершила работы по восстановлению закрытых из-за паводка участков и запустила первые пригородные поезда на Прикарпатье.