С начала года пенсионеры из числа ВПЛ получили около 17 млрд грн пенсий

КИЕВ. 30 июня. УНН. В период с января по май в среднем 637 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц получили пенсии в размере около 17 млрд грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос УНН.

“Информация о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц, которым произведена выплата пенсий в 2020 году и сумма выплаченных пенсий указанным лицам по оперативным данным”, — говорится в ответе на запрос.

Указано, что:

— В январе 2020 года 632,4 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц получили 3 млрд грн;

— В феврале 2020 года 634,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ получили 3 млрд грн;

— В марте 2020 года 637,9 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3 млрд грн;

— В апреле 2020 года 641,1 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3,5 млрд грн;

— В мае 2020 640,8 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3,3 млрд грн.

Напомним, в июне уже выплатили пенсий почти 38 млрд грн.

Также напомним, Минфин предполагает продолжение индексации пенсий в следующем году.