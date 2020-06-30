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С начала года пенсионеры из числа ВПЛ получили около 17 млрд грн пенсий

С начала года пенсионеры из числа ВПЛ получили около 17 млрд грн пенсий

КИЕВ. 30 июня. УНН. В период с января по май в среднем 637 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц получили пенсии в размере около 17 млрд грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос УНН.

“Информация о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц, которым произведена выплата пенсий в 2020 году и сумма выплаченных пенсий указанным лицам по оперативным данным”, — говорится в ответе на запрос.

Указано, что:

— В январе 2020 года 632,4 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц получили 3 млрд грн;
— В феврале 2020 года 634,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ получили 3 млрд грн;
— В марте 2020 года 637,9 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3 млрд грн;
— В апреле 2020 года 641,1 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3,5 млрд грн;
— В мае 2020 640,8 тыс. пенсионеров из числа ВПО получили 3,3 млрд грн.

Напомним, в июне уже выплатили пенсий почти 38 млрд грн.

Также напомним, Минфин предполагает продолжение индексации пенсий в следующем году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Пенсионный фонд
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