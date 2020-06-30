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Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин

Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин

КИЕВ. 30 июня. УНН. При условии, что в Украине количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет отметки в 60 больных, правительству нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовская, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей ", - отметил Премьер.

По его словам, в настоящее время, по сравнению со временем введения карантина в марте, в стране "готова медицинская система", а украинцы успели подготовиться морально.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%", - сказал Шмыгаль.

В то же время он напомнил, что на данный момент уже в двух областях загруженность 52% и 60% - сигнал к тому, чтобы начинать формировать вторую линейку больниц.

"Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости... Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - пояснил он.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 29 июня город Киев и 12 областей не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантинных ограничений.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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