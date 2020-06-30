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Разумков рассказал, будут ли работать нардепы в августе

Разумков рассказал, будут ли работать нардепы в августе

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 30 июня. УНН. Многие народные депутаты продолжат работу в августе, после завершения третьей сессии Верховной Рады - кто у себя на округах, кто по месту жительства. Пленарных заседаний и работы в комитетах не будет, однако при необходимости будут собирать внеочередные заседания. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о промежутке времени между сессиями, это не всегда отпуск. Например, если мы посмотрим на промежуток между 2 и 3 сессией, много комитетов продолжали работу, кто-то уехал отдохнуть, кто-то не ездил. Если мы говорим о работе ВР, насколько мне известно, большинство нардепов продолжать работать, кто у себя на округах, кто по месту жительства и проводить много других вещей, связанных с работой нардепа, а это не только заседания комитетов или пленарные заседания", - рассказал Разумков.

Он отметил, что из-за ситуации с коронавирусом вряд ли кто-то будет уезжать далеко за границу.

"Если потребуется собрание ВР, у нас есть механизм - внеочередная сессия ВРУ. Она созывается по требованию 150 нардепов или Президента. Если мы будем видеть, что есть необходимо созвать - все готовы приехать и провести такую внеочередную сессию", - сказал Разумков, комментируя вопрос работы парламентариев до начала четвертой сессии в сентябре.

Напомним, что ВР изменила график работы на эту неделю.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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