Большинство украинцев недовольны ситуацией в стране - исследование

КИЕВ. 30 июня. УНН. Более 60% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает УНН.

Так, по результатам исследования, 19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% — что события развиваются в неправильном направлении.

Еще 17,5% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 43,5%, что не способна преодолеть — 17%.

Исследование было проведено с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, более 60% украинский считают, что для Украины пока лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты.