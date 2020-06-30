Исследование: в случае выборов в ближайшее время в Раду прошли бы четыре партии

КИЕВ. 30 июня. УНН. В случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, электоральный барьер в 5% преодолели бы четыре политические партии. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает УНН.

Так, в случае, если бы в ближайшее время проходили выборы в Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За "Оппозиционная платформу - За життя" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую солидарность" ˗ соответственно 10% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 6% и 8,5%.

Остальные партии не преодолели бы барьер в 5%: за "Гражданскую позицию" готовы голосовать соответственно 2% и 3%, за политическую партию "Сила и честь" ˗ соответственно 3% и 3%, за "Оппозиционный блок" ˗ соответственно 2 % и 2%, за политическую партию "Голос" ˗ соответственно 1,5% и 2%, за партию Шария ˗ соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение" Самопомич" ˗ соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" ˗ соответственно 1% и 2%, за "Радикальная партия Олега Ляшко" ˗ соответственно 1% и 1%, за каждую из других партий ˗ меньше 1% респондентов.

Исследование было проведено с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 4 июня, партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они происходили в конце мая-начале июня 2020 года, готовы поддержать 28% украинцев, среди кто определился с выбором.