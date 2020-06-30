НАПК вызвало для дачи объяснений судью, двух служащих и нардепа

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений четыре человека - народного депутата, судью и публичных служащих ГНС и Госгеокадастра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашаются:

Виктория Бессарабова, заместитель начальника управления - начальник отдела Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины. Приглашается на 3 июля, 15:00 (повторно);

Сергей Алексеев, народный депутат Украины. Приглашается на 6 июля, 10:00 (повторно).

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

Александр Коваленко, судья хозяйственного суда Сумской области. Приглашается с 1 по 3 июля (повторно);

Василий Якубец, бывший первый заместитель начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Закарпатской области. Приглашается с 6 по 9 июля (повторно).

"До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК. При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях. Напоминаем, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК по результатам анализа отчетов политических партий выявило многочисленные признаки нарушений, поэтому вызвало для дачи объяснений 23 руководителя политических партий.



