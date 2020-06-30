ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 30 июня. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. На Луганском направлении после 11 часов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг со стороны Калинового обстрелял военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Новозвановки", - отметил Праута.

По его словам, кроме того, утром оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Невельского, что на Донецком направлении.

"Украинская воины ответили противнику метким огнем по его позициям со станковых противотанковых гранатометов. Потерь с нашей стороны за текущие сутки нет. Потери врага уточняются", - добавил Праута.

Так, по данным Минобороны, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется.

Напомним, 29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.