Боевики удерживают тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода - разведка

КИЕВ. 30 июня. УНН. По данным разведки, боевики удерживают тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода, также оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые не допускают стабилизации обстановки", - сообщил Праута.

По его словам, в частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях содержатся самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на Северодонецком, Авдеевском, Бахмутском, Торецком и Мариупольском направлениях.

"Для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов", - добавил Праута.

Напомним, по данным разведки, командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации боевиков.