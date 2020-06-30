Благотворители Черкасской области подвели итоги своей трехмесячной борьбы с коронавирусом
КИЕВ. 30 июня. УНН. За три месяца пандемии бизнес обеспечил медицинские учреждения Черкасской области медоборудованием, тестами и средствами защиты. Об этом сообщает "Спильнодия Черкащины: преодолеть COVID-19", передает УНН.
Кроме аппаратов ИВЛ, было закуплено и передано в больницы:
- 1 систему для ПЦР-тестирования;
- 6 мониторов пациента;
- 8 кислородных концентраторов;
- 108 пирометров;
- 100 пульсоксиметров;
- 30 матрасов противопролежневых;
- 2 тыс. 75 тестов.
"Также дополнительно было приобретено обслуживающей техники и расходных материалов на 385 тыс. грн", - рассказали в "Спильнодия Черкащины: преодолеть COVID-19" и добавили, что указанный перечень помощи не является исчерпывающим.
Одним из основных партнеров "Спильнодии" выступает агрохолдинг МХП Юрия Косюка и его Благотворительный фонд "МХП-Общине". Недавно МХП поставил в черкасские больницы пять "интеллектуальных" аппаратов ИВЛ.
"Для нашего фонда очень важна высокая оценка оборудования со стороны медиков. Все они отмечают, что переданные аппараты соответствуют современным стандартам, являются высокотехнологичными, мобильными и удобными в управлении", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай.
В общем МХП предоставил государству 84 млн грн финансовой помощи на преодоление коронавируса.