Шмыгаль: в отдельных городах или областях могут вернуться к закрытию транспорта

КИЕВ. 30 июня. УНН. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемость в Украине на корнавирусную болезнь COVID-19, в отдельных городах или областях правительство может вернуться к закрытию общественного транспорта. О работе метрополитена решение принимает местная власть. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина, передает УНН.

“Есть рост количества больных. Львовская область — на первом месте по количеству, есть Киев, традиционный лидер и в котором самая большая плотность населения и количество людей, есть Черновицкая, Ровенская область вырывается в лидеры. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта”, — сказал премьер.

Он отметил в то же время что ежедневное количество ПЦР и ИФА тестов превысило 20 тыс. в сутки, что дает власти возможность “контролировать ситуацию и понимать, как она развивается”.

“Что касается метро, то мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные усиления или ослабления полагаются на местное самоуправление. Инициатором этого (закрытия метро Киева — ред.) должен стать киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, будем вмешиваться”, — добавил премьер.

Напомним, в Украине 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки — более 700.