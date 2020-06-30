В Конгрессе США требуют "серьезных действий" в случае подтверждения сговора РФ с талибами

КИЕВ. 30 июня. УНН. Члены американского Конгресса от Республиканской партии, которым сообщили о данных о том, что российская военная разведка (известная как ГРУ) вероятно предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане, призывают к привлечению Москвы к ответственности в случае правдивости этой информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Уже некоторое время было понятно, что Россия не желает нам добра в Афганистане", - говорится в заявлении республиканцев Мака Торнберри и Лиз Чейни.

После участия в специальном брифинге 29 июня они заявили, что важно "активно изучать" любую информацию, касающуюся России или любой страны, нацеленной против американских сил.

Члены Палаты представителей Майкл Маккол и Адам Кинзингер выступили с заявлением, в котором "настоятельно призывают администрацию США к быстрым и серьезным действиям для привлечения к ответственности режима Путина", если сообщение соответствует действительности.

Брифинг для законодателей-республиканцев проводили директор Национальной разведки Джон Ретклиф, руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз и советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По словам Ретклифа, разведка еще изучает опубликованную в СМИ информацию о вероятном сговоре России с талибами.

"К сожалению, несанкционированное раскрытие информации ставит под угрозу нашу способность когда-нибудь узнать полную историю", - добавил он.

Пентагон также продолжает оценивать разведывательные данные, заявил его пресс-секретарь.

Несколько демократов с Палаты представителей соберут на похожую совещание утром 30 июня. Члены Конгресса обеих партий призвали, чтобы такое информирование также провели для всего Конгресса.

Президент США Дональд Трамп отрицал, что был знаком с данными о возможном сговоре России с талибами.

Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе в прошлом году, якобы предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.