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Эпидемиолог рассказал, стоит ли ожидать появления вакцины от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, стоит ли ожидать появления вакцины от коронавируса

КИЕВ. 30 июня. УНН. Перспективы разработки вакцины от коронавируса достаточно высоки. Об этом в комментарии УНН заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

В частности, инфекционист убежден, что фармакологи разработают препарат, способный снизить смертность от коронавируса среди пожилых людей.

"Да, такое чудо будет, потому что вирус довольно простой, это РНК-содержащий вирус, а с ними обычно легче находить противовирусные препараты", - пояснил он

Фаворов напомнил, что сегодня биофармацевтическими компаниями и исследовательскими организациями по всему миру разрабатывается более 150 вакцин против коронавируса. И подчеркнул, что все фармакологи работают над устранением ключевой проблемы - предотвращение усиления клинической картины при определенном типе антител.

"Да, казалось бы: антигенов уже море, взял и сделал вакцину и проверяй. Но нет. Еще нужно разобраться - будут ли эти антитела правильные, и будут ли они только защитными, и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни", - добавил он.

Как писал УНН, по словам Фаворова, ИФА-тестирование на коронавирус, в отличие от ПЦР, не приводит к огромным системным ошибкам.

Напомним, сначала Германия, а затем Турция начала закупать украинские ИФА-тесты для диагностики COVID-19 производства компании "Диапроф-Мед".

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, исследование
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