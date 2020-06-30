Эпидемиолог рассказал, стоит ли ожидать появления вакцины от коронавируса

КИЕВ. 30 июня. УНН. Перспективы разработки вакцины от коронавируса достаточно высоки. Об этом в комментарии УНН заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

В частности, инфекционист убежден, что фармакологи разработают препарат, способный снизить смертность от коронавируса среди пожилых людей.

"Да, такое чудо будет, потому что вирус довольно простой, это РНК-содержащий вирус, а с ними обычно легче находить противовирусные препараты", - пояснил он

Фаворов напомнил, что сегодня биофармацевтическими компаниями и исследовательскими организациями по всему миру разрабатывается более 150 вакцин против коронавируса. И подчеркнул, что все фармакологи работают над устранением ключевой проблемы - предотвращение усиления клинической картины при определенном типе антител.

"Да, казалось бы: антигенов уже море, взял и сделал вакцину и проверяй. Но нет. Еще нужно разобраться - будут ли эти антитела правильные, и будут ли они только защитными, и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни", - добавил он.

Как писал УНН, по словам Фаворова, ИФА-тестирование на коронавирус, в отличие от ПЦР, не приводит к огромным системным ошибкам.

Напомним, сначала Германия, а затем Турция начала закупать украинские ИФА-тесты для диагностики COVID-19 производства компании "Диапроф-Мед".