Минздрав: в Украине стало больше не готовых к ослаблению карантина областей

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине состоянию на 30 июня город Киев и еще 13 областей не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, показателям, кроме столицы, не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Не готова также Черновицкая область, которая по состоянию на 29 июня отвечала необходимым показателям.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - отмечают в Минздраве.

Напомним, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 000 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.



Как сообщал УНН, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.