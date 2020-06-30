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Новости: Криминал и ЧП
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С начала года контрабандисты пытались более 170 раз перевезти через границу оружие

С начала года контрабандисты пытались более 170 раз перевезти через границу оружие

КИЕВ. 30 июня. УНН. С начала этого года пограничники обнаружили более 170 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия и 2 попытки перемещения взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.

“По результатам рассмотрения сообщаем, что с начала 2020 года (по состоянию на 22 июня 2020 года) во время выполнения задач на государственной границе органами и подразделениями Госпогранслужбы выявлено 176 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия”, — говорится в ответе на запрос.

Также с начала года было выявлено 2 попытки незаконного перемещения через государственную границу взрывоопасных предметов.

Напомним, в Луганской области сообщили о подозрении мужчине, который пытался вывезти в РФ оружие.

Как сообщалось, в Украине блокировали контрабанду из РФ поражающих элементов в бронебойных снарядов.

Источник: УНН
Теги: Украина, пограничники
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