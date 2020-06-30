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Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят

Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не получал никаких гарантий относительно срока пребывания в должности, и готов уйти в отставку в любой момент, когда его об этом попросит народ, Верховная Рада или Президент. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантий на должности, это не частный бизнес... Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или Президент выразят такое мнение ", - сказал Премьер.

Он в то же время отметил, что его правительство практически завершило реформу децентрализации, переходит к финишной прямой - выборам местных советов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины ранее не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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