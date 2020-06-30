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На Банковой прошла акция против назначения Шкарлета главой МОН

На Банковой прошла акция против назначения Шкарлета главой МОН

КИЕВ. 30 июня. УНН. Под зданием Офиса Президента Украины прошла акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины, передает корреспондент УНН.

Так, под здание пришли активисты с плакатами и обвиняют Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Украины Виктора Януковича - Дмитрия Табачника.

Отметим, что активисты передали в ОП обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и закончили акцию.

В комментарии корреспонденту УНН в Печерском управления полиции ГУНП города Киева сообщили, что правонарушений во время акции зафиксировано не было.

"Состоялась акция, у нас не зафиксировано никаких правонарушений. На месте работали правоохранители и обеспечивали правопорядок", - отметили в пресс-службе.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента, выдвинули ректора университетов, как одного из кандидатов, и он имеет хорошое и ясное видение.

Также напомним, что Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки.

Как сообщалось в УНН, правительство дало Министерству образования и науки еще одну ставку заместителя министра, чтобы назначить Сергея Шкарлета, который стал временно исполняющим обязанности министра.

Источник: УНН
Теги: акции, протесты, Минобразования, Офис президента Украины
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