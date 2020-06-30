На Банковой прошла акция против назначения Шкарлета главой МОН

КИЕВ. 30 июня. УНН. Под зданием Офиса Президента Украины прошла акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины, передает корреспондент УНН.

Так, под здание пришли активисты с плакатами и обвиняют Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Украины Виктора Януковича - Дмитрия Табачника.

Отметим, что активисты передали в ОП обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и закончили акцию.

В комментарии корреспонденту УНН в Печерском управления полиции ГУНП города Киева сообщили, что правонарушений во время акции зафиксировано не было.

"Состоялась акция, у нас не зафиксировано никаких правонарушений. На месте работали правоохранители и обеспечивали правопорядок", - отметили в пресс-службе.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента, выдвинули ректора университетов, как одного из кандидатов, и он имеет хорошое и ясное видение.

Также напомним, что Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки.

Как сообщалось в УНН, правительство дало Министерству образования и науки еще одну ставку заместителя министра, чтобы назначить Сергея Шкарлета, который стал временно исполняющим обязанности министра.