Премьер заявил, что Зеленский никогда на него не давил

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии давления со стороны Президента Владимира Зеленского, в частности в кадровых вопросах. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

“Президент никогда на меня не давит и не давил, по каким либо вопросам... Кабинет министров — одна из трех ветвей власти, принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть. Нельзя говорить, что кто-то нам назначает министров”, — сказал Шмыгаль.

В то же время он подтвердил, что советуется с Президентом, даже некоторые собеседования с потенциальными министрами проводил вместе с ним.

“О министрах, которые назначались уже позже, — это мое решение. Но сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе... интриги нет, воздействий, каких либо навязываний тоже нет. Министров избирает парламент, а подает премьер. У меня также есть свое мнение и своя позиция касательно жизни, есть такие личности в Украине, которых я не приму, кто бы мне их не рекомендовал. Поэтому это ошибочное представление, заблуждение и неправильная шутка”, — отметил премьер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в правительстве не могут найти кандидатуры на вакантные места министров из-за “кадрового голода”.