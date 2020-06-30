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Глава Кабмина считает, что тема отставки Авакова "себя исчерпала"

Глава Кабмина считает, что тема отставки Авакова "себя исчерпала"

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 30 июня. УНН. Тема отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уже себя исчерпала, а изменения за время работы главы МВД существенны, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. Относительно реформы полиции: сравните милицию 7 лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса", - сказал премьер-министр.

По его словам, в такой большой структуре, как МВД, где работает более чем 300 тысяч людей - "могут быть негодяи".

"Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это несокрытие таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции 7 лет назад и сейчас - это две разных величины. Когда случается беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что министр Аваков спокойно относится к любым заявлениям народных депутатов о его отставке.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Кабмин, отставка, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

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Аваков Арсен
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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