Глава Кабмина считает, что тема отставки Авакова "себя исчерпала"

КИЕВ. 30 июня. УНН. Тема отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уже себя исчерпала, а изменения за время работы главы МВД существенны, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. Относительно реформы полиции: сравните милицию 7 лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса", - сказал премьер-министр.

По его словам, в такой большой структуре, как МВД, где работает более чем 300 тысяч людей - "могут быть негодяи".

"Какое критическое достижение реформы? Это быстрое наказание, это несокрытие таких преступлений, это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции 7 лет назад и сейчас - это две разных величины. Когда случается беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что министр Аваков спокойно относится к любым заявлениям народных депутатов о его отставке.