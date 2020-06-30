Идеального плана реакции государства на COVID-19 не существует - Фаворов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Единого алгоритма действий государства, направленного на борьбу с COVID-19, не существует. Об этом в интервью УНН заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

Он подчеркнул, что во всех случаях то или иное государственное мероприятие должно быть как можно более специфичным.

"Что такое специфичность: если вы будете говорить, что в стране, такой как Украина, нужно делать такие-то вещи — это будет неправильно. Поскольку у вас в стране есть зоны очагов, где очень высокая заболеваемость, тяжелые формы, смертность.

А есть такие территории, на которых практически нет заболеваемости. Поэтому, в зависимости от уровня заболеваемости и должны предлагаться меры", - объяснил Фаворов.

Также, очень важна динамика процесса, говорит эпидемиолог.

"Если у вас в зоне очага, например, как в Киеве, в настоящее время идет существенный рост заболеваемости, то это одни мероприятия. Если вы уже пережили рост — это другие мероприятия, если совсем нет заболеваемости — третьи.

В целом, хотим мы того или нет, но мы должны проиммунизироваться все. Это значит, что кто-то переболеет клинически, кто-то тяжело, а кто-то вообще не будет болеть, и знать ничего не будет, а потом выяснится, что у них есть антитела", - говорит Фаворов.

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Вместе с тем, эпидемиолог советует отечественному правительству сосредоточиться на защите от вируса пожилых.

"Да, понимаю, молодежь хочет ходит в клубы и в рестораны — ну, и Бог с ними. У них процент летальности очень низкий, они не определяют смертность. Смертность определяют немолодые люди, и их нужно защищать", - добавил он.

Также, правительству не стоит преуменьшать важность ИФА-тестирования, считает Фаворов.

"Единственный нюанс — тесты должны быть правильными, если тесты плохие — они могут дать вам ложную надежду, а вы пойдете и — заразитесь", - добавил он.

Помимо правительственной, важна ответственность самих граждан за свое здоровье.

"Чтобы люди, которые уже имеют симптомы, — температуру — никуда не ходили", - подчеркнул Фаворов.

Напомним, Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса.

Как сообщал УНН, в Украине анонсировали массовое ИФА-тестирование населения, ведь, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных коронавирусом.