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Новости: Криминал и ЧП
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В аэропорту "Борисполь" обнаружили таксиста "под кайфом"

В аэропорту "Борисполь" обнаружили таксиста "под кайфом"

КИЕВ. 30 июня. УНН. На территории аэропорта "Борисполь" у водителя, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили явные признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"На территории аэропорта "Борисполь" внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota Corolla, водитель которого подозрительно маневрировал дорогой. Патрульные остановили транспортное средство. За рулем легковушки был 35-летний мужчина, который сообщил стражам порядка, что работает водителем такси. Кроме того последний предъявил соответствующие документы по оказанию услуг по перевозке пассажиров. Общаясь с нарушителем, полицейские заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения оказался положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на водителя такси патрульные составили соответствующие административные материалы. Нарушитель был отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство инспекторы передали другому водителю, который имеет удостоверение водителя соответствующей категории.

Напомним, в Харьковской области водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто. В ДТП погиб пассажир легковушки, водитель с травмами госпитализирован.

Источник: УНН
Теги: наркотики, аэропорт, Борисполь, такси
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