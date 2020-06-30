Украине нужна ее территория, а не компенсация от России за аннексию Крыма - МИД

КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина - о незаконной оккупации ее территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИДа - это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", – пояснил Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что ни одно положение российского законодательства - которое зафиксированно в законе, указе президента или конституции этой страны - не сможет помешать деоккупации Крыма.

Напомним, в Офисе Президента ко Дню крымскотатарского флага отметили, что убеждены в том, что временно оккупированный Крым вернется в состав Украины и рядом с крымскотатарским будет поднят украинский флаг.

Также напомним, в Конституцию РФ предложили внести понятие "федеральной территории" и запрет на "отчуждение территорий".