Украине нужна ее территория, а не компенсация от России за аннексию Крыма - МИД
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина - о незаконной оккупации ее территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИДа - это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", – пояснил Кулеба.
Ранее Кулеба заявлял, что ни одно положение российского законодательства - которое зафиксированно в законе, указе президента или конституции этой страны - не сможет помешать деоккупации Крыма.
Напомним, в Офисе Президента ко Дню крымскотатарского флага отметили, что убеждены в том, что временно оккупированный Крым вернется в состав Украины и рядом с крымскотатарским будет поднят украинский флаг.
Также напомним, в Конституцию РФ предложили внести понятие "федеральной территории" и запрет на "отчуждение территорий".
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