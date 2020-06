Пакистан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции касательно гражданского населения в Кашмире

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны путем изменения демографической структуры подконтрольной Нью-Дели части Кашмира. С такими обвинениями он выступил во вторник на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Сначала Индия попыталась незаконно аннексировать... Джамму и Кашмир, — заявил премьер. — Теперь оно (правительство Индии) пытается изменить демографическую структуру территории путем выдачи свидетельств о постоянном месте жительства 25 тыс. граждан Индии”. “Подобные действия незаконны и являются нарушением резолюций СБ ООН и международного права, включая четвертую Женевскую конвенцию (Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны)”, — написал Хан.

“Я уже обратился к генеральному секретарю ООН и обращаюсь к другим мировым лидерам, — сообщил пакистанский премьер. — Необходимо остановить Индию от следования этим неприемлемым путем, который узурпирует законные и гарантированные международными нормами права народа Кашмира”. “Это серьезно угрожает миру и безопасности в Южной Азии”, — подчеркнул Хан.

First India's attempt at illegal annexation of IOJK & now its attempts to alter IOJK's demographic structure incl by issuance of domicile certificates to 25,000 Indian nationals are all illegal, in violation of UNSC resolutions & international law, incl 4th Geneva Convention.