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Пакистан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции касательно гражданского населения в Кашмире

Пакистан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции касательно гражданского населения в Кашмире

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны путем изменения демографической структуры подконтрольной Нью-Дели части Кашмира. С такими обвинениями он выступил во вторник на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Сначала Индия попыталась незаконно аннексировать... Джамму и Кашмир, — заявил премьер. — Теперь оно (правительство Индии) пытается изменить демографическую структуру территории путем выдачи свидетельств о постоянном месте жительства 25 тыс. граждан Индии”. “Подобные действия незаконны и являются нарушением резолюций СБ ООН и международного права, включая четвертую Женевскую конвенцию (Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны)”, — написал Хан.

“Я уже обратился к генеральному секретарю ООН и обращаюсь к другим мировым лидерам, — сообщил пакистанский премьер. — Необходимо остановить Индию от следования этим неприемлемым путем, который узурпирует законные и гарантированные международными нормами права народа Кашмира”. “Это серьезно угрожает миру и безопасности в Южной Азии”, — подчеркнул Хан.

Добавим, Китайская Народная Республика наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван после столкновений пограничников на прошлой неделе, в результате которых 20 индийских солдат погибли и более 70 получили ранения

Источник: УНН
Теги: Индия, Пакистан
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