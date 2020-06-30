Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Рада продолжает рассматривать законопроект об игорном бизнесе
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
12570

В Киевской области разоблачили схему хищения полмиллиона гривен на ремонте дорог

В Киевской области разоблачили схему хищения полмиллиона гривен на ремонте дорог

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Киевской области сообщили о подозрении директору подрядной организации за присвоение около 500 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... сообщено о подозрении директору подрядной организации по факту содействия в присвоении представителями сельских советов бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта дорог в Вышгородском районе Киевской области (ч. 1 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Во время следствия установлено, что в течение мая-июня 2019 года должностные лица сел Осещина и Хотяновка в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества бюджетные средства.

"Однако правоохранителями установлено, что подрядчик отметил ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. По оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет около 500 тыс. грн", - добавляется в сообщении.

Проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли, что, в частности должно позволить местным властям брать кредиты на ремонт дорог местного значения уже в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Киевская область, дорога, хищение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.