В Киевской области разоблачили схему хищения полмиллиона гривен на ремонте дорог

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Киевской области сообщили о подозрении директору подрядной организации за присвоение около 500 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... сообщено о подозрении директору подрядной организации по факту содействия в присвоении представителями сельских советов бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта дорог в Вышгородском районе Киевской области (ч. 1 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Во время следствия установлено, что в течение мая-июня 2019 года должностные лица сел Осещина и Хотяновка в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества бюджетные средства.

"Однако правоохранителями установлено, что подрядчик отметил ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. По оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет около 500 тыс. грн", - добавляется в сообщении.

Проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли, что, в частности должно позволить местным властям брать кредиты на ремонт дорог местного значения уже в 2020 году.