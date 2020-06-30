УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

КИЕВ. 30 июня. УНН. УЕФА утвердила обновленные даты и время матчей группового этапа "Лиги наций 2020-2021", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сборная Украины в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в ТОП-дивизионе - Лиге A.

В группе 4 команда Андрея Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

В календаре украинской сборной, по сравнению с его предыдущей версией, произошло два изменения - оба коснулись дат ноябрьских матчей.

Календарь матчей сборной Украины:

▪️ 1-й тур "Украина - Швейцария" - 3 сентября, 21:45,

▪️ 2-й тур "Испания - Украина" - 6 сентября, 21:45,

▪️ 3-й тур "Украина - Германия" - 10 октября, 21:45,

▪️ 4-й тур "Украина - Испания" - 13 октября, 21:45,

▪️ 5-й тур "Германия - Украина" - 14 ноября, 21:45,

▪️ 6-й тур "Швейцария - Украина" - 17 ноября, 21:45.

Напомним, накануне, УЕФА отменила проведение Кубка регионов.

Как сообщалось в УНН, по прогнозам УЕФА, в ближайшие 10 лет сборная Украины будет демонстрировать все более сильную игру.