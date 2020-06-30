Конец месяца будет благоприятным для важных дел: астролог дала прогноз на июль

КИЕВ. 30 июня. УНН. Конец месяца будет благоприятным для важных дел, жизненных перемен и дорогих покупок. Об этом корреспонденту УНН рассказала доктор астропсихологии, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института в Дрездене, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины” Елена Осипенко.

“Весь период с 1 до 12 июля, по возможности, делайте только текущие дела. Не начинайте важных и значимых в жизни процессов. Так, с 13 мая и до 12 июля все люди на Земле проходят период двух важных ретроградных планет и коридор из трех затмений. До 12 июля Меркурий продолжает свой ретроградный путь и неблагоприятно начинать важные дела, они могут тормозиться во времени и не давать результат, который вы ожидаете”, — рассказывает она.

Астролог отмечает, что в этот период нужно быть особо осмотрительными, если нужно подписать контракт, предпринять дальнее путешествие, купить дорогостоящую вещь, послать сообщение или сделать операцию. Тщательно проверяйте любой текст, поскольку повышена вероятность ошибок и неправильного понимания смысла. В этот период можно делать любую подготовительную и текущую работу, делать ремонт, реконструкцию и реорганизацию, но не новые начинания.

“Уже 5 июля мы все вместе проживем и проработаем полутеневое лунное затмение, точная фаза которого произойдет в 7:30 утра по Киеву, а дальше на убывающей Луне и на медленной скорости из-за „проделок“ ретроградного Меркурия — будем постепенно выходить из коридора затмений. Но это вовсе не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать. В такие периоды как раз возрастает количество дел по подготовке к ближайшему благоприятному периоду с 23 июля по 6 августа. Например, вы ищите работу и в такой подготовительный период нужно бросить на это все силы и ее найти, а затем в благоприятный период на растущей Луне подписать рабочий контракт”, — советует Осипенко.

Она акцентирует внимание на том, что если Вы хотите купить недвижимость — активно ищите ее именно сейчас, в период ретроградности, можно даже дать задаток за нее, а в благоприятный период оформите у нотариуса документы квартиры или дома в свою собственность.

Кроме того, важную дорогую покупку также лучше перенести на период с 23 июля по 6 августа.

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“Если не получается отложить важные дела на благоприятный период, то в крайнем случае используйте: 1 (после 9:45), 2, 11, 12, 13 (до 15:00), 15 (до 14:00), 18 (после 17:25), 19. На неделе до Новолуния, которое произойдет 20-го июля — завершайте свои ранее начатые дела, подводите итоги работы, не перегружайте свой организм большими физическими нагрузками. Постарайтесь не переходить в новый лунный цикл с долгами, которые нужно было отдать ранее. 20 июля в 20:33 произойдет точная фаза Новолуния. В первый час после точной фазы (до 21:30) планируйте мероприятия на лунный месяц вперед. На растущей Луне начинайте дела: 23, 24, 25, 26, 28 (до 13:45), 29 (после 16:15), 30, 31 (15:00- 21:30)”, — сообщает она.

Так, по ее словам, главное событие июня полутеневое лунное затмение, точная фаза которого произойдет в 7:30 утра. На территории Украины данное затмение наблюдаться не будет, так как в это время Луна уже зайдет за линию горизонта.

“Два светила Солнце и Луна будут находиться в двух противоположных знаках: Луна — в 14-м градусе Козерога, а Солнце — в 14-м градусе Рака. Рак символизирует материнство, Родину, родовые традиции, родительский дом, семью. А Козерог, в котором расположилась Луна затмения — означает стремление к ясному осознанию цели и динамичному ее достижению. Данное лунное затмение, активизируя эти два противоположных знака, поднимает вопросы наших самых глубинных эмоций, связанных с отношением к своим родителям — матери и отцу. Для многих людей это бесконечно болезненная тема. Если в Вашей жизни это именно так, то Ваша Жизнь только начинается, вот с этого затмения”, — утверждает Осипенко.

Астролог сообщает, чтобы добиться результата, нужно научиться управлять своими эмоциями. Данное лунное затмение на протяжении года может корректировать наши жизненные цели, чтобы мы прислушались к себе и превратили сомнения в Веру, обиды — в прощение, различные страхи — в желание жить и побеждать

“Лунное затмение всегда происходит в Полнолуние. Луна это эмоции, и наше психическое состояние в такие дни оставляет желать лучшего. Больше бывает различных чрезвычайных ситуаций, бытовых травм, пожаров, аварий на дорогах. Периоды затмений проявляют наши слабые места, выносят их на поверхность и через события в нашей жизни демонстрируют — с чем нам нужно в себе поработать. Причем, у каждого затмения есть свой гороскоп и особое расположение планет. Таким образом, солнечные или лунные затмения включают некоторых из нас в процесс необходимой эволюции через резонанс с нашим индивидуальным гороскопом”, — утверждает она.

Так, лунное затмение 5-го июля может инициировать перемены в жизни людей, рожденных со 2 по 8 июля и с 1 по 7 января. А также может подтолкнуть к необходимым трансформациям людей, рожденных с 30 марта до 5 апреля и со 2 по 8 октября.

“Перед любым затмением желательно сделать хорошую уборку в жизненном пространстве, в котором вы живете. Благоприятно выдержать трехдневный пост, исключив мясо и алкоголь. Эффект полной Луны выносит на поверхность то, что было до этого надежно скрыто в подсознании и контролировалось разумом. Поэтому все время фиксируйте свое внимание на позитивных мыслях, говорите добрые слова своим близким, друзьям и другим людям. Помните, что какими мы будем в момент затмения — такую программу мы включаем как минимум, на пол года вперед. Прорабатывая это лунное затмение мы, пройдя через него, выходим из коридора из трех затмений. Подумайте, вспоминая важные события июня, и поблагодарите за них Вселенную, Высшие Силы. Даже если они были сложными и критическими”, — подытоживает Осипенко.

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