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"Слуга народа" заявил о "отмывке" денег на криворожском стадионе "Металлург"

"Слуга народа" заявил о "отмывке" денег на криворожском стадионе "Металлург"

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КИЕВ. 4 июля. УНН. На днях в Кривой Рог посетил президент УАФ Андрей Павелко. Вместе с ним нардепы от “Слуги народа” Юрий Корявченков и Владимиром Захарченко ознакомились с тем, как ведется реконструкция стадиона “Металлург”, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Корявченкова.

“Денег на это было выделено немало — почти 70 миллионов гривен. Но после увиденного нам было непонятно — на что вообще расходуются эти средства.

Поясню. В 2019 году ГАСИ отклонила проект реконструкции стадиона за его несоответствия государственным строительным нормам.

Вероятно, я не удивлю Вас, если скажу, что, несмотря на отсутствие новой проектной документации и оценки ее ГАСИ, 10 апреля пресс-служба Криворожского совета вновь заявила о планах провести капитальный ремонт стадиона „Металлург“.

Но городские власти под понятием „капитальный ремонт“, вероятно, имели в виду лишь косметический ремонт фасада. При том, что изнутри спортивный комплекс находится в аварийном состоянии”, — написал нардеп.

Под постом он выложил фото так называемого ремонта, и в частности, дорожек, по которым бегают легкоатлеты.

“Когда мы с Андреем Павелко и Владимиром Захарченко их увидели, сдерживать эмоции уже не удавалось.

С видео Вы можете более подробно узнать о „революционном обновление спорта“ местными властями в Кривом Роге”, — добавил Корявченков и отметил, что вопрос об истинной цели выделения почти 70 миллионов гривен на такой “ремонт” он будет адресовать горисполкому и облсовету.

Источник: УНН
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