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Шмыгаль заверил Еврокомиссию, что независимость НБУ является "безусловным приоритетом"

Шмыгаль заверил Еврокомиссию, что независимость НБУ является "безусловным приоритетом"

КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и заверил, что независимость НБУ является "безусловным приоритетом". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Благодарен за доверительный разговор исполнительному вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас является безусловным приоритетом", - отметил Шмыгаль.

Напомним, глава Национального банка Украины (2018-2020 гг) Яков Смолий заявил, что на Национальный банк Украины давили с целью принятия решений по неконтролируемой печати денег для правительства и накручивания инфляции под заложенные в бюджет цифры.

Как сообщал УНН, 1 июля Смолий подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Добавим, что вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Кабмин, Украина, Еврокомиссия
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