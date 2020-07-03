Киев и Анкара имеют политическую волю завершить работу над соглашением о ЗСТ в этом году - Кулеба

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина и Турция имеют четкую политическую волю довести работу над Соглашением о зоне свободной торговли между странами к подписанию в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции по результатам Восьмого заседания украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание Стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. Безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - сказал Кулеба.

По его словам, переговоры пока продолжаются между экспертами на уровне торговых представителей министерств экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ от турецкой стороны, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля наконец довести этот процесс до результата, который сбалансирует интересы украинской и турецкой экономики и позволит обеим странам существенно выиграть от зоны свободной торговли", - рассказал министр.

Кулеба отметил, что Украина полностью разделяет озвученную президентом Эрдоганом цель довести товарооборот между Украиной и Турцией до 10 млрд долларов.

Как сообщалось, после того, как Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли, торговый оборот Турецкой Республики может достичь 10 млрд долл.

Напомним, главы МИД Украины и Турции обсудили проекты в военно-технической сфере.