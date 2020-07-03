Главы МИД Украины и Турции обсудили новые возможности инвестиций и взаимодействия бизнеса

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсуди с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу новые возможности инвестиций и взаимодействия украинского и турецкого бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что министры договорились содействовать проведению в ближайшее время 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также очередного раунда переговоров по подготовке к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Мы с Мевлютом Чавушоглу разделяем мнение, что на фоне коронавируса необходимо сосредоточиться на торговле и инвестициях. Мы обсудили помощь украинским компаниям в Турции и турецким компаниям в Украине. Мы стремимся создавать новые возможности для инвестиций и взаимодействия между бизнесами. Уверяю вас, что эти вопросы есть и будут в центре внимания", - отметил Кулеба.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили амбициозные проекты в военно-технической сфере, торговле и туристический обмен.