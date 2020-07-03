Украинцы смогут получить краткосрочные туристические разрешения на проживание в Турции - МИД

КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина включили в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил турецкую сторону за предоставленную гуманитарную помощь для противодействия распространению пандемии коронавируса. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в вопросе разработки, производства и тестирования вакцины и лекарств от этой болезни.

"Украинский министр отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины. По его убеждению, ответственное поведение путешествующих - единственный путь к восстановлению привычного для всех летнего отдыха", - отмечается в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили амбициозные проекты в военно-технической сфере, торговле и туристический обмен.