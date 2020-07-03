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Новости: Политика
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Турция готова оказать помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Турция готова оказать помощь Украине для преодоления последствий наводнений

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова выделить помощь для преодоления последствий наводнений в западных областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Мевлют Чавушоглу отметил преданность Турции договоренности о строительстве жилья для вынужденных переселенцев из Крыма. Он также заявил о готовности турецкой стороны выделить помощь для преодоления последствий наводнений в западных областях нашего государства”, — говорится в сообщении.

Напомним, Дания предоставит Украине спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция
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