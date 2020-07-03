Новости: Политика
Пятница, 3 июля 2020, 22:13 • Анна Мурашко • 14880
Турция готова оказать помощь Украине для преодоления последствий наводнений
КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова выделить помощь для преодоления последствий наводнений в западных областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“Мевлют Чавушоглу отметил преданность Турции договоренности о строительстве жилья для вынужденных переселенцев из Крыма. Он также заявил о готовности турецкой стороны выделить помощь для преодоления последствий наводнений в западных областях нашего государства”, — говорится в сообщении.
Напомним, Дания предоставит Украине спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях.
Источник: УНН
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