Ликвидация одной из крупнейших коррупционных схем за два месяца принесла в бюджет 9 млрд грн

КИЕВ. 3 июля. УНН. После ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем в истории страны относительно противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для предпринимателей в государственный бюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

“После ликвидации схемы в государственный бюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в частности, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем, которое исказило процессы обработки информации.

“Мы с помощью СБУ и Министерства цифровой трансформации установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела существенную и очень опасную ошибку в алгоритме работы. Эта погрешность не отвечала действующему законодательству”, — рассказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников во время брифинга в Офисе Президента.

По его словам, благодаря этой погрешности мошенники могли имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. Система считала их добросовестными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверялись на предмет риска.

В то же время вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что интенсивная работа по преодолению схемы продолжалась последние несколько месяцев благодаря добросовестной работе СБУ, новому руководству Минфина и ГНС, впервые в истории Украины предоставила доступ для проведения полноценного аудита информационных систем.

“По нашей информации, это была одна из самых масштабных коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью прекращена. Мы это чувствуем по информационным кампаниям и атакам на руководство Министерства финансов и на руководство налоговой и СБУ”, — заявил вице-премьер-министр.

Кроме того, сообщается, что со следующей недели заработает государственный реестр в строительной отрасли. Кроме того, в этом году планируется наладить электронное взаимодействие с таможней для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границ, а также ввести электронный акциз и программный РРО.

Напомним, служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой Украины провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.