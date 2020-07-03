Шмыгаль обсудил с ПРООН вызовы из-за паводков на западе Украины и эпидемии COVID-19

КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Постоянной Представительницей ПРООН в Украине Дафиной Герчевой и обсудил текущие вызовы в кризисном реагировании для преодоления эпидемии, вызванной COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

“В пятницу, 3 июля, состоялась встреча Премьер-министра Украины Дениса шныряли с Постоянной Представительницей Программы развития ООН в Украине Дафиной Герчевой. Стороны обсудили важность достижения в Украине Целей устойчивого развития, текущие вызовы в кризисном реагировании для преодоления эпидемии, вызванной COVID-19 и последствий природной катастрофы на западе Украине”, — сказано в сообщении.

Глава Правительства отметил постоянную поддержку ПРООН Украины и помощь в реагировании на COVID-19 в Луганской и Донецкой областях. Отдельно Денис Шмыгаль поблагодарил за разработанный ПРООН такой инструмент реагирования на COVID-19, как информационные дашборды.

“Мы действительно используем их в нашей работе. Более того, мы уже взяли в качестве примера и в других сферах такие дашборды очень быстро создаем и оперативно ими пользуемся”, — отметил Премьер-министр Украины.

Также он отметил важность запланированной ПРООН помощи регионам Украины в разработке противопаводковых стратегий и стратегий реагирования на катастрофы и подчеркнул, что поддерживает увеличение помощи регионам для достижения Целей устойчивого развития.

Со своей стороны Дафина Герчева отметила, что в ПРООН считают важным сочетание Правительством Целей устойчивого развития с европейской интеграцией и заинтересованы в увеличении проектов в Украине, направленных на укрепление демократического управления, защиту окружающей среды, восстановления мира на пострадавших от конфликта территориях.

Напомним, во время онлайн-встречи с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, руководитель Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер лично предложил Украине поддержку своей организации для преодолении кризиса, вызванного COVID-19, и продолжение движения страны в направлении устойчивого развития.