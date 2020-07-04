В июле Украина должна подписать меморандум про транш от ЕС 1,2 млрд евро - премьер

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во второй половине июля Украина должна подписать очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно (касательно отставки главы Нацбанка — ред.) — мы продолжаем сотрудничество, министр финансов разговаривал с МВФ буквально вчера”, — сказал премьер.

Он напомнил, что сегодня общался с вице-президентом Европейской комиссии и “мы подтвердили ему неизменность политики Нацбанка, которая прописана в законодательстве”.

“Европейские партнеры, международные финансовые организации, ожидают решения по руководителю спокойно, и, что очень важно, мы продолжаем работу, с Европой. Уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза”, — заявил Шмыгаль.

Ранее в Брюсселе заявили, что независимость Нацбанка является условием предоставления 1,2 миллиарда евро Киеву.

Как известно, в мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины о меморандуме о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. От Украины меморандум подписывают представитель Минифин и НБУ. Получает макрофин от ЕС именно Нацбанк Украины. Макрофинансовая помощь является кредитам на благоприятных условиях, которые ЕС выделяет соседним странам для поддержания их платежного баланса.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неконтролируемая печать денег и навертывание инфляции: Смолий рассказал, каких решений требовали от НБУ