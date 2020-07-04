Куратор "украинского направления" Кремля после встречи в Берлине: прорыва в переговорах не произошло

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство “ТАСС”.

“Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь, — сказал заместитель руководителя администрации Путина. — Сегодня (3 июля — ред.) состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями”. Он добавил, что российской стороне понадобилось много времени, чтобы понять позицию Украины.

“Кроме того, удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, (но) приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению огня”, — отметил он.

По мнению Козака, стороны приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ в Минске были бы приняты конкретные комплексы дополнительных мер. “Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме”, — сказал он.

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Отмечается, что участники встречи попытались определить временные рамки проведения следующего саммита.

“О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне”, — сказал Козак. “Но об этом говорить пока очень-очень рано”, — добавил он.

Как сообщал УНН, в пятницу стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.