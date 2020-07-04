Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
50295

Куратор "украинского направления" Кремля после встречи в Берлине: прорыва в переговорах не произошло

Куратор "украинского направления" Кремля после встречи в Берлине: прорыва в переговорах не произошло

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство “ТАСС”.

“Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь, — сказал заместитель руководителя администрации Путина. — Сегодня (3 июля — ред.) состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями”. Он добавил, что российской стороне понадобилось много времени, чтобы понять позицию Украины.

“Кроме того, удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, (но) приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению огня”, — отметил он.

По мнению Козака, стороны приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ в Минске были бы приняты конкретные комплексы дополнительных мер. “Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча в Берлине: Москва ждет конкретных уступок от Киева — СМИ

Отмечается, что участники встречи попытались определить временные рамки проведения следующего саммита.

“О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне”, — сказал Козак. “Но об этом говорить пока очень-очень рано”, — добавил он.

Как сообщал УНН, в пятницу стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.