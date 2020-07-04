Президент отправился в Одесскую область: детали визита

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также Президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 25 июня Зеленский посетил Ивано-Франковскую область.