Новости: Политика
Суббота, 4 июля 2020, 10:55 • Тоня Туманова • 89010
Президент отправился в Одесскую область: детали визита
Владимир Зеленский
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.
Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".
Также Президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.
Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, 25 июня Зеленский посетил Ивано-Франковскую область.
Источник: УНН
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