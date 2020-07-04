Зеленскому рассказали, когда будет готов мост через Хаджибейский лиман в Одесской области

КИЕВ. 4 июля. УНН. Планируется, что в конце августа - начале сентября должны открыть первую половину - три полосы моста через Хаджибейский лиман в Одесской области, а весной следующего года полностью открыть мост. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сообщается, что во время ознакомления с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы "Большая стройка", председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил Президенту, что среди знаковых объектов - мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который возводится уже 12 лет.

"Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа - начале сентября открыть первую половину - три полосы. Весной следующего года планируем полностью открыть (мост - ред.), и тогда все шесть полос будут работать", - сообщил глава Укравтодора.

Также Кубраков извинился перед водителями за неудобства и пробки, вызванные строительными работами, но заверил, что до мая следующего года мост будет полностью готов.

Сообщается, что вторым крупным объектом региона является трасса М-05 Киев - Одесса.

"Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идет нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году ", - отметил Кубраков.

Еще одна важная трасса для области - это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность дороги в Одесской области - 110 км.

"Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 км ", - сказал глава Укравтодора.

Сообщается, что в Одесской области в 2020 году в рамках программы "Большая стройка" будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы № 1 города Южного. Восстановление стадиона осуществлено в рамках программы "Большая стройка".

"Благодаря реконструкции две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования", - отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.