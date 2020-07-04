Кулеба встретился с владельцами украинского бизнеса: необходимо расширить экономическое присутствие в Турции

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются украинские предприятия в Турции во время встречи с владельцами и руководителями украинского бизнеса, работающих в этой стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что Кулеба отметил, что Министерство иностранных дел и дипломатические учреждения за рубежом определили одним из приоритетов создание дополнительных возможностей для украинских компаний за рубежом, развитие взаимовыгодной торговли и инвестиций с иностранными государствами, продвижение украинских производителей на рынках других стран, защита законных прав и интересов украинского бизнеса за рубежом.

"Участники встречи откровенно обсудили основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются украинские предприятия в Турции. Министр заверил, что поднимет эти вопросы перед турецкой стороной и призвал бизнес объединяться между собой для усиления позиций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Кулеба отметил ІТ-услуги и сельское хозяйство как две экспортные сферы, которые достойно представляют бренд Украины в мире. В частности, в условиях нарушения пандемией традиционных цепей поставок, мощный аграрный экспорт превращает Украину в гаранта продовольственной безопасности мира.

"Представители бизнеса отметили, что подписанные в 2017 году обновленные соглашения об избежании двойного налогообложения и взаимном содействии и защите инвестиций улучшили условия для их деятельности. Они также подчеркнули важность дальнейшей работы по заключению Соглашения о зоне свободной торговле между Украиной и Турцией", - отмечается в сообщении.

Также Кулеба обратил особое внимание присутствующих на недавно обновленный Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины. Этот орган способен на практике способствовать отечественному бизнесу в закреплении, в частности, на турецком рынке. Кроме того, он способен открывать дополнительные перспективы общего с турецкими партнерами выхода на рынки третьих стран.

"Моя задача - построить систему МИД, что четко работает и помогает бизнесу и инвесторам. Я призываю вас активнее пользоваться возможностями, которые предлагает формат Совет экспортеров и инвесторов при МИД", - отметил Кулеба.

Владельцы и руководители украинского бизнеса положительно отметили инициативу Посольства Украины в Турции по созданию Ассоциации украинского бизнеса в Турции - объединение, которое призвано способствовать украинским компаниям на турецком рынке.

Кроме того, все участники встречи согласились с необходимостью дальнейшего расширения экономического присутствия Украины в Турции.

Напомним, главы МИД Украины и Турции обсудили новые возможности инвестиций и взаимодействия бизнеса.