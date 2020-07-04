Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
19365

Кулеба встретился с владельцами украинского бизнеса: необходимо расширить экономическое присутствие в Турции

Кулеба встретился с владельцами украинского бизнеса: необходимо расширить экономическое присутствие в Турции

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются украинские предприятия в Турции во время встречи с владельцами и руководителями украинского бизнеса, работающих в этой стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что Кулеба отметил, что Министерство иностранных дел и дипломатические учреждения за рубежом определили одним из приоритетов создание дополнительных возможностей для украинских компаний за рубежом, развитие взаимовыгодной торговли и инвестиций с иностранными государствами, продвижение украинских производителей на рынках других стран, защита законных прав и интересов украинского бизнеса за рубежом.

"Участники встречи откровенно обсудили основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются украинские предприятия в Турции. Министр заверил, что поднимет эти вопросы перед турецкой стороной и призвал бизнес объединяться между собой для усиления позиций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Кулеба отметил ІТ-услуги и сельское хозяйство как две экспортные сферы, которые достойно представляют бренд Украины в мире. В частности, в условиях нарушения пандемией традиционных цепей поставок, мощный аграрный экспорт превращает Украину в гаранта продовольственной безопасности мира.

"Представители бизнеса отметили, что подписанные в 2017 году обновленные соглашения об избежании двойного налогообложения и взаимном содействии и защите инвестиций улучшили условия для их деятельности. Они также подчеркнули важность дальнейшей работы по заключению Соглашения о зоне свободной торговле между Украиной и Турцией", - отмечается в сообщении.

Также Кулеба обратил особое внимание присутствующих на недавно обновленный Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины. Этот орган способен на практике способствовать отечественному бизнесу в закреплении, в частности, на турецком рынке. Кроме того, он способен открывать дополнительные перспективы общего с турецкими партнерами выхода на рынки третьих стран.

"Моя задача - построить систему МИД, что четко работает и помогает бизнесу и инвесторам. Я призываю вас активнее пользоваться возможностями, которые предлагает формат Совет экспортеров и инвесторов при МИД", - отметил Кулеба.

Владельцы и руководители украинского бизнеса положительно отметили инициативу Посольства Украины в Турции по созданию Ассоциации украинского бизнеса в Турции - объединение, которое призвано способствовать украинским компаниям на турецком рынке.

Кроме того, все участники встречи согласились с необходимостью дальнейшего расширения экономического присутствия Украины в Турции.

Напомним, главы МИД Украины и Турции обсудили новые возможности инвестиций и взаимодействия бизнеса.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.