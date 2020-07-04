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В Украине через неделю может появиться вице-премьер по промышленной политике - Зеленский

В Украине через неделю может появиться вице-премьер по промышленной политике - Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер по вопросам промышленной политики может появиться в Украине уже через неделю. Об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Одесской области, передает корреспондент УНН.

"Мы решили в целом восстановить такую должность, как вицепремьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас ... Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны", - рассказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее уже анонсировалось появление вице-премьера по вопросам ОПК.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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