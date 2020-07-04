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Куцый - Зеленскому: танкер Delfi уберут с пляжа в Одессе до 20 июля

Куцый - Зеленскому: танкер Delfi уберут с пляжа в Одессе до 20 июля

КИЕВ. 4 июля. УНН. Танкер Delfi, потерпевший крушение в море возле пляжа в Одессе, уберут до 20 июля. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает корреспондент УНН.

На вопрос Президента Украины Владимира Зеленского, когда уберут танкер, Куцый ответил: "До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну после чего его можно будет снять с мели".

Добавим, что Зеленский пока знакомится с состоянием ликвидации последствий аварии танкера "Delfi".

Напомним, на одесский пляж "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Владимир Зеленский
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