В ЕС осудили "голосование" по конституции России в оккупированном Крыму

КИЕВ. 4 июля. УНН. ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права, передает УНН со ссылкой на заявление Представительства Европейского Союза в Украине по согласованию с председателями миссий стран-членов ЕС в Украине.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз осуждает участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, что пока неподконтрольны украинской власти, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений.

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили в Представительстве.

Напомним, в России вступили в силу изменения в Конституцию, которые позволяют "обнулить" сроки Путина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок к конституции - 4 июля.

Как сообщалось, за принятие "поправок" в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.