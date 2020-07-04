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Зеленский о массовой драке в Киеве: требую от Венедиктов и Авакова принять меры

Зеленский о массовой драке в Киеве: требую от Венедиктов и Авакова принять меры

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский требует от Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Так Президент отреагировал на массовую драку в центре Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность, отметили в Офисе.

"Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Ранее имели место другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах.

Источник: УНН
Теги: МВД, Офис Генпрокурора, Украина, драка, Владимир Зеленский
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