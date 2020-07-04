Зеленскому рассказали, что товарооборот порта "Южный" в этом году достиг 10,6 млн тонн

КИЕВ. 4 июля. УНН. Товарооборот порта "Южный" в первом полугодии 2020 достиг 10,6 миллиона тонн, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил глава государственного торгового порта Александр Олейник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами компании “Трансинвестсервис” (ТИС).

Сообщается, что Зеленский осмотрел станцию зернового терминала Neptune Cargill. Это один из крупнейших в Украине экспортных морских терминалов по перевалке зерновых грузов.

“Генеральный директор и спиваласник ТИС Андрей Ставницер рассказал Президенту о работе терминала, порядок приема автомобилей с зерновыми и проверку на наличие перегрузки. Также Андрей Ставницер сообщил, что на территории порта расположена железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой”, — отмечается в сообщении.

Также гендиректор ТИС акцентировал внимание на важность обеспечения равных условий деятельности для частных и государственных стивидорных компаний. Последние, получая государственную поддержку и доступ к финансированию из госбюджета, имеют конкурентное преимущество на рынке перед частными компаниями.

Зеленский заверил, что обеспечение честных и конкурентных условий для предпринимателей — одна из его главных целей как Президента.

“Очень важно создать честные и конкурентные условия для людей, которые хотят развивать предпринимательство в Украине. И мы шаг за шагом идем к этой цели”, — сказал глава государства.

Президент также посетил предприятие “ТИС — Контейнерный терминал”. В 2019 году контейнерооборот здесь увеличился на 75% — до 220 тыс. TEU.

Отмечается, что ТИС — первый украинский порт, который в 2020-м привлек глобального инвестора — DP World: в июне компании объявили о завершении сделки по приобретению DP World контрольного пакета — 51% акций контейнерного терминала ТИС. За первое полугодие 2020 ТИС перевалил 17,4 млн тонн грузов, увеличив грузооборот на 21,6%. С момента создания ТИС привлек более 770 млн долларов инвестиций.

“Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент встретился с главой государственного торгового порта „Южный“ Александром Олейником, который рассказал, что товарооборот порта в первом полугодии 2020 достиг 10,6 миллиона тонн, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года”, — говорится в сообщении.

По словам Александра Олейника, госпредприятие имеет значительные экономические показатели в первой половине 2020 года.

“Прибыль за пять месяцев выросла на 1304%. С января по май налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составили 534 млн 198 тыс. грн, это на 281, 5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, часть прибыли инвестируется в развитие предприятия и наращивания производства. С начала года запущены проекты модернизации мощностей — перегрузочных комплексов импортных и экспортных грузов, комплекса вагоноопрокидывателя.

Напомним, в Украине за неделю может появиться вице-премьер по промышленной политике.