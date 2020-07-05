Украинцы чаще всего ходатайствовали о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году

КИЕВ. 5 июля. УНН. Среди иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии, больше всего граждан Украины и РФ. Они приезжают на работу или учебу, а также для воссоединения семьи. Об этом заявила эстонскому изданию ERR советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийса Валк, передает УНН.

На вопрос, откуда в Эстонию приезжает больше всего переселенцев, Валк ответила: “Большинство иностранцев приезжает в Эстонию из соседних стран, например, из Украины и России. Но все больше учиться к нам приезжают люди из Индии, Нигерии и Пакистана. Больше всего среди тех, кто подал ходатайство о получении срочного вида на жительство в прошлом году было граждан Украины — 2949 (1683 — в 2015 году) и граждан Российской Федерации — 2197 (1357 — в 2015 году). Также в первых строках таблицы Индия — 497 граждан (136 — в 2015 год)”, — сказала она.

Как сообщал УНН, Украина и Эстония обсудили обновления двустороннего политического диалога.