Украина вернет все свои территории - Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и сможет вернуть все свои территории. Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость", - сказал Зеленский.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.

Напомним, что ранее Зеленский вручил госнаграды украинским морякам.