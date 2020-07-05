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20025

Украина вернет все свои территории - Зеленский

Украина вернет все свои территории - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и сможет вернуть все свои территории. Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость", - сказал Зеленский.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.

Напомним, что ранее Зеленский вручил госнаграды украинским морякам.

Источник: УНН
Теги: оккупация, аннексия Крыма, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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