Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10185

Минздрав обеспокоен ростом числа госпитализированных с COVID-19

Минздрав обеспокоен ростом числа госпитализированных с COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство здравоохранения обеспокоено ростом количества госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19, которым необходима помощь в условиях стационара. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Большое количество людей, которых госпитализируют, и им нужна помощь именно в условиях стационара. Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство и мы видим, что если посмотреть в динамике за последний месяц, это количество людей, у которых мы диагностируем пневмонию, количество людей, которых мы госпитализируем - продолжает расти", - сказал Степанов.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 823 человек, из них 53 ребенка и 53 медицинских работников.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.