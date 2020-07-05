Минздрав обеспокоен ростом числа госпитализированных с COVID-19

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство здравоохранения обеспокоено ростом количества госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19, которым необходима помощь в условиях стационара. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Большое количество людей, которых госпитализируют, и им нужна помощь именно в условиях стационара. Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство и мы видим, что если посмотреть в динамике за последний месяц, это количество людей, у которых мы диагностируем пневмонию, количество людей, которых мы госпитализируем - продолжает расти", - сказал Степанов.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 823 человек, из них 53 ребенка и 53 медицинских работников.