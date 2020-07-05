Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3945

Комплекс "Нептун" усилит позиции Украины на Черном и Азовском морях - Президент

Комплекс "Нептун" усилит позиции Украины на Черном и Азовском морях - Президент

КИЕВ. 5 июля. УНН. Принятие на вооружение комплекса "Нептун" сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники", - сказал Зеленский.

По его мнению, сверхважными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун".

"Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в наших ближайших планах - получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в пределах военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки", - отметил глава государства.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.

Источник: УНН
Теги: вооружение, Черное море, Азовское море, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.