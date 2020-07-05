Комплекс "Нептун" усилит позиции Украины на Черном и Азовском морях - Президент

КИЕВ. 5 июля. УНН. Принятие на вооружение комплекса "Нептун" сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники", - сказал Зеленский.

По его мнению, сверхважными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун".

"Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в наших ближайших планах - получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в пределах военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки", - отметил глава государства.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.