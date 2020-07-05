Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинский флот "стал настоящей гордостью Украины"

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина никогда не позволит разрушить систему Черноморской безопасности, а украинский флот станет образцом мощности, современности и настоящей гордостью страны. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

Так, Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить.

"Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления - мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель - системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-Морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", - подчеркнул Президент.

По его словам, новому командующему Военно-Морских сил, контр-адмиралу Алексею Неижпапе поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием - как фактор сдерживания.

Президент также сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники.

"Сверхважными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в наших ближайших планах - получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех международных партнерам за постоянную поддержку Украины.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Соответствующий указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015 года.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские моряки, среди них, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир.

Также Зеленский вручил госнаграды украинским морякам.